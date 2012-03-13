Посадовці районного УТМР роздавали відстрільні картки не в сезон

Посадовці одного із найбільших підприємств - користувачів мисливських угідь області незаконно видавали відстрільні картки на хутрового звіра та пернату дичину.

Прокуратурою Гайсинського району Вінницької області порушено кримінальну справу.

Як повідомила прес-служба прокуратури Вінницької області, у період мисливського сезону 2011-2012 років посадові особи однієї із районних організацій Українського товариства мисливців та рибалок попри рішення Державної екологічної інспекції України "Про тимчасову заборону (зупинення) використання державного мисливського фонду" видавали відстрільні картки на хутрового звіра та пернату дичину.

Внаслідок таких дій державному тваринному світу заподіяно шкоду на загальну суму 1,3 млн. грн.

За даним фактом прокурором Гайсинського району порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 364 КК України. У справі проводяться слідчі дії.