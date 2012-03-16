На Вінниччині незаконно вполювали тисячі голів птиці

Головний державний інспекторУкраїни з охорони навколишнього природного середовища 01.08.2011 року виніс рішення про тимчасову заборону (зупинення) використання державного мисливського фонду Гайсинською районною організацією УТМР в межах мисливських угідь наданих у користування.

Про це повідомила прес-служба Міністерства екології та природних ресурсів України.

Всупереч даному рішенню, Гайсинською РО УТМР було здійснено використання державного мисливського фонду в мисливський сезон 2011/2012 року.

Даний факт було виявлено в результаті проведення позапланової перевірки дотримання суб'єктом господарювання вимог вищезазначеного рішення.

Всі порушення, які були виявлені при проведені попередніх перевірок, на основі яких і виносилось рішення про призупинення, було усунуто, окрім погодження проекту організації та розвитку мисливського господарства у Вінницькому обласному управлінні лісового та мисливського господарства та Державному управління охорони навколишнього природного середовища у Вінницькій області.

Відтак, рішення про відновлення діяльності Гайсинська РО УТМР не отримала. Однак в мисливський сезон 2011/2012р. даним суб'єктом господарювання було видано 486 відстрільних карток. Відповідно до державної статистичної звітності 2ТП/мисливство було добуто: пернатої дичини: крижня – 1007 особин, бекаса – 504 ос., припутня – 935 ос., перепілки – 510 ос., чирка трискунка – 664 ос., попелюха – 358 ос., лиски – 900ос; хутрового звіра: зайця-русака – 178 ос., лисиці червоної – 74 ос.

За порушення вимог рішення, винесеного Головним державним інспектором України з охорони навколишнього природного середовища, держінспекторами з охорони навколишнього природного середовища Вінницької області було нараховано збитки, сума яких становить 1 308 500 грн.

Всі матеріали по даному факту направлено до прокуратури Вінницької області.