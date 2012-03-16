Вінничанам розповіли, як українці й поляки разом боролися за волю

Сьогодні, 16 березня, у Вінниці на майдані Незалежності було розгорнуто виставку«Вільні з Вільними 1863 та Україна», присвячену співпраці українців та поляків унаціонально - визвольному повстанні 1863 року проти російської окупації Польщі.

Як повідомив УНІАН Генеральний консул Польщі у Вінниці пан Кшиштоф Свідерек, ця виставка побачила світ завдяки неурядовій фундації “Полонія ретуха” (Республіка Польща). А організувало показ експозиції у Вінниці Консульство за підтримкии міської влади.

Досі виставка вже побувала у Житомирі, бачили її й у Львові. У Вінниці експозиція діятиме до кінця березня, а потім помандрує іншими українськими містами, які висловлюють зацікавленість у демонстрації цієї виставки .

За словами пана Свідерека, в основу експозиції лягли документи з польських та українських історичних джерел, відомі досить вузькому колу фахівців. Вони наочно демонструють один із важливих елементів повстання - співдружність українців і поляків у спільному прагненні до звільнення від пут російського самодержавства.

- Це особлива виставка, бо вона висвітлює події повстання, які відбувалися саме на Поділлі, а ще — на Житомирщині і Київщині. Тому ми вирішили, що добре було б показати її саме у Вінниці, в центрі, у серці Поділля, - каже Кшиштоф свідерек. - Я знаю, що ця виставка вже користується певним попитом, позаяк нам було багато дзвінків ще перед її відкриттям, - чи правда, що виставку можна буде побачити у Вінниці. Бо частина громадян, особливо тих, хто якось пов’язаний з вивченням історії, хотіли їхати до Львова, де вона на той час експонувалась.

Як і кожна виставка, пов'язана з нашою спільною історією, вона дуже потрібна. Тому що деяким особам, які цікавляться минулим, потрібно відкрити очі на тодішню співпрацю українського та польського народів. Я думаю, що вона стане цікавою для вінничан. Особисто для себе я теж дізнався з цієї виставки багато нового.

За словами пана Свідерека, на 2012 рік Генеральне Консульство Польщі у Вінниці приготувало для подолян цікаву і насичену програму. Зокрема, до Вінниці приїде ще кілька виставок і популярні польські творчі колективи.