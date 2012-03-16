За спрощеною системою працюють 14.4 тисячі ФОПів

На початок лютого 2012 року суб'єктами господарювання, які застосовували спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, подано 13 363 заяви.

Про це повідомив начальник ДПІ м. Вінниці Сергій Здітовецький.

На першу групу сплати єдиного податку зголосилися 2468 ФОП (за ставкою 107.3 гривень на місяць).

Кількість “єдинщиків” другої групи — 7924” за ставкою 214.6 грн).

Третя група складається із 126 ФОПів, які працюють за ставкою 3% і сплачують ПДВ. А ще 2835 ФОПпрацює за ставкою 5% від прибутку без сплати ПДВ.

Таким чином, розрахункові середньомісячні надходження протягом І кварталу 2012 року лише за рахунок сплати податків платниками першої та другої груп - фізичними особами ставновитимуть 1 962тис. грн., а за два місяці — близько 4 млн. гривень.

Фактично станом на 1.03.2012 року фізичними особами-підприємцями сплачено 4.8 млн. гривень