В Рудниці селищний голова переміг у... 2 голоси
16:14, 19 березня 2012Вінниця
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Вибори в Піщанському районі відбулися 18 березня
Як відомо, 18 березня відбулись вибори сільських (селищних) голів в 4-ьох районах області.
Неоднозначна ситуація виникла в Піщанському районі, де основними лідерами були дві кандидатури. 53-рчіну Юрову Євгенію, секретаря сільської ради, підтримувала Партія Регіонів, другим серед лідерів був 39-річний підприємець-самовисуванець Володимир Шигеда, який переміг Євгенію Іванівну... у 2 голоси.
За словами членів ДВК, перерахунок голосів тривав до 4 години ранку, і робили це скарг щодо порушень виборчого процесу не надходило. Загалом у селищі мешкають 930 осіб активно виборчого населення.
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