В Рудниці селищний голова переміг у... 2 голоси

Як відомо, 18 березня відбулись вибори сільських (селищних) голів в 4-ьох районах області.

Неоднозначна ситуація виникла в Піщанському районі, де основними лідерами були дві кандидатури. 53-рчіну Юрову Євгенію, секретаря сільської ради, підтримувала Партія Регіонів, другим серед лідерів був 39-річний підприємець-самовисуванець Володимир Шигеда, який переміг Євгенію Іванівну... у 2 голоси.

За словами членів ДВК, перерахунок голосів тривав до 4 години ранку, і робили це скарг щодо порушень виборчого процесу не надходило. Загалом у селищі мешкають 930 осіб активно виборчого населення.