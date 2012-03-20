П’ять вінницьких борців змагатимуться на чемпіонаті Європи

Минулих вихідних у Черкасах пройшов чемпіонат України з боротьби на поясах (у ній треба триматися за пояс за на формі суперника) серед молоді та юнаків. Збірна Вінниччини, повністю складена з вихованців ДЮСШ № 5 спорткомітету міста над Бугом, була представлена у повному складі – 15 спортсменів. Борців підтримала обласна організація ФСТ «Динамо», яка оплатила всій команді витрати на проїзд.

Особливо на килимі відзначились наші дівчата. У змаганні серед молоді (1989–1995 р.н.) вінничани вибороли дві золоті нагороди. Вони в активі кандидата у майстри спорту Вікторії Цюпи (вагова категорія 52 кг) і майстра спорту України Анни Василенко (78 кг).

Вінницькі юнаки (1996–21998 р.н.) в особистому заліку здобули 5 нагород різного ґатунку. Чемпіонами стали Сергій Богатчук (55 кг) і Надія Бевзюк (понад 70 кг), срібною призеркою – Марія Борисова (70 кг), бронзовими медалістами – Марина Люлька (52 кг) і Аріна Єгорова (48 кг).

– Особливо відзначу успіх Сергія Богатчука. У його ваговій категорії було найбільше учасників – 20. Але хлопець відчайдушно боровся і вперше у власній спортивній кар’єрі досяг вершини на всеукраїнському рівні, – сказав головний тренер збірної Вінницької області з сумо та боротьби на поясах Важа Даїаурі. – А ось успіх наших дівчат є закономірним, адже вони регулярно здобувають медалі на чемпіонатах країни.

У командному заліку збірна Вінниччини зайняла високе третє місце серед 14 команд. Попереду виявились збірні столиці та господарів килиму. За словами Важі Даїаурі, цей результат є прогнозованим, адже останніми роками вінницькі борці на поясах незмінно входили до трійки найкращих у командному заліку на чемпіонатах України.

– Але найбільш радує, що одразу 5 наших борців увійшли до складу збірної України, яка у травні в Одесі змагатиметься на чемпіонаті Європи з боротьби на поясах серед молоді та юнаків. Це спортсмени, які вибороли у Черкасах 1–2 місця, – додав Важа Даїаурі.