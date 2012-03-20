Президент призначив нового суддю на батьківщині Джиги
Добір кандидатів був за тестами та іспитом
12 березня 2012 року Президент України підписав Указ про призначення суддів строком на п’ять років.
Як повідомляє Вища кваліфікаційна комісія суддів України, добір кандидатів на посаду судді вперше проводився за новою процедурою, що передбачала складення анонімного тестування та кваліфікаційного іспиту.
Призначити строком на п'ять років у місцевих адміністративних судах на посади суддів:
Вінницького окружного адміністративного суду:
БОШКОВУ Юлію Миколаївну, ЗАБРОЦЬКУ Людмилу Олександрівну.
Призначити строком на п'ять років у місцевих загальних судах на посади:
судді Ладижинського міського суду Вінницької області ВОЛОШИНУ Тетяну Вікторівну;
судді Шаргородського районного суду Вінницької області ГАВРИЩУКА Андрія Володимировича;
судді Ямпільського районного суду Вінницької області ГАВРИЛЮК Тетяну Володимирівну.