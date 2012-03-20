Президент призначив нового суддю на батьківщині Джиги

12 березня 2012 року Президент України підписав Указ про призначення суддів строком на п’ять років.

Як повідомляє Вища кваліфікаційна комісія суддів України, добір кандидатів на посаду судді вперше проводився за новою процедурою, що передбачала складення анонімного тестування та кваліфікаційного іспиту.

Призначити строком на п'ять років у місцевих адміністративних судах на посади суддів:

Вінницького окружного адміністративного суду :

БОШКОВУ Юлію Миколаївну, ЗАБРОЦЬКУ Людмилу Олександрівну.