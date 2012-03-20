"Везунчик" прокатав дітей подіями Великої Вітчизняної

20 березня - день, який назавжди залишиться в пам'яті наших посивілих дідусів і бабусь. Адже саме 68 років тому, вони визволяли наше місто від фашистських загарбників, подарувавши нам мирне небо над головою.

Важливо, аби сучасне покоління знало про події 1941-1945 років. На жаль, теперішній час вносить свої корективи і події Великої Вітчизняної війни сприймаються школярами вже по-іншому. А пам'ятати про те, кому ми зобов'язані миром та свободою, просто необхідно, аби подібні події не повторилися знову.

Відділ у справах молоді та туризму Вінницької міської ради спільно з муніципальною компанією «Турцентр Подільський» реалізував проект «Бути гідним дідів-прадідів», який проводився 20 березня в День визволення Вінниці від фашистських загарбників. В рамках проекту стюардесами-екскурсоводами трамваю-кав'ярні «ВЕЗУНЧИК» підготовлені тематичні екскурсії-розповіді про роки Великої Вітчизняної війни на Вінниччині. Під час екскурсії діти виготовляли символічних голубів, які є символами миру. Після подорожі у «ВЕЗУНЧИКу» на школярів чекала пішохідна екскурсія до пам'ятника загиблим в роки війни та до Вінницької вежі - місця, де вперше був піднятий прапор Перемоги.

Надалі таку історичну екскурсію-гру для школярів можна буде замовити у КП «Подільський туристично-інформаційний центр» (тел.: 50-85-85).