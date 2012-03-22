11-річний хлопчик "замінував" школу у Жмеринському районі

Вчора о 15 годині на телефон чергової частини Жмеринського райвідділу міліції зателефонувала невідома особа і повідомила про закладену вибухівку в загальноосвітній школі села Користівці.

Про це повідомила СЗГ УМВС у Вінницькій області.

Як повідомив начальник Жмеринського райвідділу міліції Генадій Ткачук, на місце події одразу виїхали працівники райвідділу та фахівці вибухотехнічної служби НДЕКЦ УМВС. Проводилося детальне обстеження навчального закладу та прилеглої території, де будь-яких вибухових пристроїв чи небезпечних предметів правоохоронці не виявили. Незабаром працівники міліції встановили підозрювану особу, яка зробила хибне повідомлення.

Як з’ясувалося, невдало пожартував 11– річний хлопчик. Він виховується в неблагополучній родині і на даний час навчається в одному з інтернатів на території Вінницької області. Зі слів підлітка, у такий спосіб він хотів пожартувати над своїм товаришем, який навчається у Користівецькій школі.

За даним фактом порушили кримінальну справу, передбачену ст. 259 Кримінального кодексу (Завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху або інших дій, які загрожують загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками). За невдалий жарт неповнолітнього доведеться відповідати його батькам.

