Вінниця почала реалізацію Меморандуму з модернізації теплопостачання

Сьогодні, 20 березня, у Вінниці стартувала робота по виконанню Меморандуму щодо модернізації системи теплопостачання у двох мікрорайонах міста, підписаного у листопаді минулого року між урядами Швейцарської конфедерації і України та містом Вінниця.

Зі свого боку швейцарська сторона вже обрала виконавця проекту – компанію «First Climate» (Швейцарія). Її представники будуть допомагати реалізовувати у Вінниці проект по модернізації.

Упродовж двох днів швейцарські консультанти та представники Швейцарського бюро співробітництва проведуть у Вінниці низку робочих зустрічей, під час яких буде сформовано та погоджено чіткі графіки робіт по запланованих в Меморандумі заходах.

В рамках цього візиту підписано Угоду про співпрацю між виконкомом Вінницької міськради, КП «Вінницяміськтеплоенерго» та компанією «First Climate» (Швейцарія), яка передбачає три напрямки роботи: «Інвестиційний проект», «Європейська енергетична відзнака» та «Підвищення інституційної спроможності».

Відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння щодо надання технічної та фінансової допомоги для проекту з енергоефективності у Вінниці, місто отримає 16 млн. швейцарських франків на комплексну модернізацію системи теплопостачання двох мікрорайонів обласного центру, а також на підвищення рівня енергоефективності міської інфраструктури.

Внесок української сторони — по 2 млн. швейцарських франків(по 22 млн. гривень) вд виконкому Вінницької міськради та КП «Вінницяміськтеплоенерго».

Основна мета проекту полягає у покращанні інфраструктури міста та його енергоефективності, в тому числі у підвищенні енергоефективності в системі централізованого теплопостачання, зменшенні викидів в атмосферу парникових газів та підвищенні рівня професійної кваліфікації фахівців КП «Вінницяміськтеплоенерго».

Підписанням Угоди про співпрацю між КП «Вінницяміськтеплоенерго» та компанією «First Climate» у Вінниці розпочинається безпосередня робота по реалізації заходів, передбачених Меморандумом, і перехід до більш конкретних дій.

Як сказав вінницький міський голова Володимир Гройсман, проект — вкрай актуальний, адже він фактично починає процес “визволення вінниці від енергетичної залежності”.

Зокрема, по вулиці К.Маркса, 18а планується встановлення 49 індивідуальних теплових пунктів, перехід на двотрубну систему та заміна старих трубопроводів на попередньо ізольовані труби (загальною протяжністю 4,2 км). Крім того, на цій котельні буде встановлено систему «SCADA», яка надасть можливість здійснювати контроль за тепловою температурою, обчислювати споживання електроенергії, тепла, газу та води, а також контролювати параметри експлуатації та автоматизувати процес формування рахунків для споживачів.

На іншому інвестиційному об’єкті, котельні по вул. Баженова,15, також планується здійснити ряд заходів, які допоможуть покращити енергоефективність мікрорайону. Зокрема, дві малоефективні котельні (вул. Москаленко,44 та 39) буде закрито, а мешканців та інших споживачів цих котелень буде під’єднано до мережі реконструйованої котельні, де буде встановлено три нових газових котли загальною потужністю 18 MВт та двох котлів, які працюватимуть на деревині, загальною потужністю 6 MВт. Крім того, на котельні по вул. Баженова,15 буде встановлено 53 індивідуальні теплові пункти та ту ж таки систему «SCADA». Планується також замінити більше 5,5 кілометрів старих трубопроводів на попередньо ізольовані.

В рамках другої частини угоди «Європейська енергетична відзнака» (ЄЕВ) швейцарськими консультантами буде надаватиметься технічна допомога Вінниці для підтримки муніципалітету у його зусиллях на шляху до енергоефективного міста.

Як повідомив представник швейцарської компанії «First Climate» Александр Люхінгер, здобуття “Європейської енергетичної відзнаки” передбачає вионання досить складного та об'ємного протоколу. Аби Вінниця — перша з українських міст, яка замахнулась на здобутття європейської енергонагороди, - ефективно пройшла цей шлях, буде створено спеціальну Енергетичну групу, яка буде працювати над завершенням формування аналізу міського енергетичного опорного дослідження; оцінкою міської політики в галузі енергетики та розробкою Плану дій зі сталого енергетичного розвитку у відповідності до ЄЕВ.

Крім того, надаватиметься підтримка Енергетичній групі у розробці плану-графіку впровадження коротко-, середньо-, та довгострокових заходів, бюджетному плануванні, підготовці пропозицій тощо на основі підходу ЄЕВ.

В останній частині угоди «Підвищення інституційної спроможності» передбачається реалізація наступних заходів: вдосконалення управлінського професійного рівня на КП «Вінницяміськтеплоенерго»; оптимізація процесів експлуатації та утримання обладнання; професійна підготовка персоналу КП «Вінницяміськтеплоенерего» щодо встановлення та експлуатації обладнання; надання підтримки у довгостроковому стратегічному плануванні; розробка бізнес-плану, спрямованого на фінансову стійкість підприємства; координація планування співпраці з іншими «донорами»; розробка стратегії та аналіз аутсорсингу («Стратегія робити або купувати»); розробка довгострокової системи управління енергопостачанням з використанням деревини; оцінка та пропозиція для запровадження більш ефективної процедури звітності.

