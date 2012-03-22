На І-му обласному Батьківському форумі говорили про "ядерні бомби"

В приміщенні Вінницького обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників відбулося засіданя І-го обласного Батьківсього форуму, на якому були присутні голови батьківських комітетів області й районів, влада, освітяни, медики, представники правоохоронних органів у справах неповнолітніх, лідери громадських організацій.

- Я покладаю велику надію на освітян, - зазначив голова Вінницької обласної ради Сергій Татусяк, - це – еліта і потенціал, без якого я не бачу подальшого розвитку громад і Вінницько-Подільського регіону. Я бачу подальший розвиток освіти в об’єднанні державних установ і громадськості.

Голова обласної ради також поінформував, що інтелектуально-кадровий потенціал депутатського корпусу Вінниччини дозволив прийняти вперше стратегічні рішення загальнодержавного рівня. Зокрема, він говорив про децентралізацію влади і прийняття Стратегії розвитку Вінницької області до 2012 року.

Голова обласного об’єднання батьків-школярів „Співпраця” Наталя Добровольська, яка була цьогорічним учасником ІІ Всеукраїнського форуму „Батьківського комітету”, що проходив у столиці 25 лютого, визначила своєю місією передати і розповісти батькам Вінниччини, що наразі викликає занепокоєння у стосунках батьків і дітей в сучасному суспільстві.

- В Україні йде інформаційна війна, на наших дітей падають так звані „ядерні бомби”, а саме – рання сексуальна освіта, антисімейна гендерна політика, дитяча порноіндустрія, алкоголізм і наркоманія тощо.

Наголошуючи на цих проблемах, Наталя Добровольська говорила про кризу батьківства в Україні і наголошувала, що батькам в першу чергу слід зосередити свою увагу на українському ментальному вихованні.