Українські та польські військові будуть взаємодіяти під час "Євро-2012"

Сьогодні, 11 квітня, у Вінниці відбулася робоча зустріч керівництва Командування Повітряних Сил Збройних Сил України з делегацією Повітряних Сил Збройних Сил Республіки Польща на чолі з командувачем Повітряних сил Збройних сил Республіки Польща генерал-лейтенантом Лехом Маєвські.

Про це повідомляє РМЦ МО України у місті Вінниця.

Українську військову делегацію очолював командувач Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-полковник Сергій Онищенко.

Питання, що виносились на обговорення, стосувалися визначення перспектив подальшого співробітництва, зокрема з питань організації взаємодії повітряних сил обох держав під час проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу у 2012 році, а також обміну досвідом щодо функціонування Командного центру Повітряних Сил Збройних Сил України (Центру повітряних операцій). В ході робочого засідання також були порушені питання реформування військової авіації і військ протиповітряної оборони, досягнення взаємосумістності за стандартами НАТО, можливі варіанти з обміну інформацією про повітряну обстановку, заходи пошуково-рятувального забезпечення, метрологічну обстановку.

Крім того, українські та польські військові обговорили можливість проведення двостороннього тренування визначених сил і засобів, які залучаються до виконання завдань забезпечення безпеки проведення “Євро-2012”, а також перспективу двостороннього навчання «Безпечне небо-2013» у форматі Україна – Республіка Польща.

– Я глибоко переконаний що повітряні сили наших країн готові до проведення “Євро-2012”. Домовленості у багатьох питаннях та проведене минулого року навчання “Безпечне небо-2011”, в ході яких відпрацьовувалися різноманітні позаштатні ситуації та варіанти реагування на ймовірні повітряні загрози, є яскравим тому підтвердженням, – зазначив генерал-лейтенант Лех Маєвські.

На завершення зустрічі іноземні гості відвідали Військово-історичний музей Повітряних Сил Збройних Сил України та поклали квіти до пам’ятника загиблим льотчикам.

Варто зазначити, що відповідно до програми перебування іноземної делегації в Україні, 12 квітня у місті Київ відбудеться протокольна зустріч делегації Повітряних сил Збройних сил Республіки Польща з керівництвом Генерального штабу Збройних Сил України, а також з керівництвом ДП “Антонов”, де іноземних гостей ознайомлять з виробничими можливостями підприємства.