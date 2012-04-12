У Вінниці відкриють православну школу-інтернат

При Хрестовоздвиженському храмі м. Вінниці у цьому році планується відкриття православної школи-інтернату, де поміж міськими дітьми навчатимуться біля 50 дітей-сиріт та з кризових сімей.

Про це повідомив митрополит Вінницький та Могилів-Подільський Симеон під час робочої зустрічі з начальником управління у справах сім’ї та молоді О. Стояловою та керівниками обласного та міського центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді О. Слободяник та С. Сулімовою.

В такий спосіб Вінницька єпархія Української православної церкви підтримала державні органи влади в питанні розв’язання проблеми дітей-сиріт, зокрема, щодо створення прийомних сімей або дитячих будинків сімейного типу.

Нагадаємо, 2012 рік митрополит Вінницький та Могилів-Подільський Симеон проголосив Роком соціального служіння.