У Підмосков’ї затримали вінницького гвалтівника

У Підмосков’ї оперативники затримали громадянина України, який майже два роки перебував у міжнародному розшуку за згвалтування.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МВС Росії, 24-річний житель м. Вінниці був оголошений у міжнародний розшук Департаментом карного розшуку МВС України після того, як втік від правоохоронних органів, дізнавшись, що засуджений до трьох років позбавлення волі за згвалтування.

Українські сищики встановили, що саме він у травні 2010 року у Вінниці побив і згвалтував на вулиці раніше незнайому дівчину. За даним фактом було порушено кримінальну справу за статтями 152 (згвалтування) і 153 (насильницьке задоволення статевої пристрасті у збочених формах) Кримінального кодексу України і судом винесено вирок. Проте обвинувачений зник.

«В результаті проведення оперативної комбінації співробітниками ГУКР МВС Росії в селі Бесіди Ленінського району Московської області розшукуваного було затримано і доставлено до чергової частини місцевого відділу поліції», - говориться в повідомленні.

Повідомляється, що про затримання негайно поінформовано українську сторону, одержано підтвердження про необхідність утримання затриманого під вартою. Вирішується питання про його екстрадицію до України.