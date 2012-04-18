Десятирічні хлопчаки «замінували» школу

Сьогодні вранці на телефон чергової частини Могилів-Подільського райвідділу міліції зателефонувала невідома особа і повідомила про закладену вибухівку у міській загальноосвітній школі № 3. Повідомлення, як з’ясувалося, було жартом двох десятирічних хлопчиків.

Про це повідомила помічник начальника Могилів – Подільського МВ УМВС по зв’язках із громадськістю Алла Твердохліб.

За словами в. о. начальника Могилів – Подільського райвідділу міліції Івана Чорновалюка, на місце події одразу виїхали працівники райвідділу та фахівці вибухотехнічної служби НДЕКЦ УМВС. Проводилося детальне обстеження навчального закладу та прилеглої території. Викладачів та школярів, які у цей час перебували у школі , правоохоронцям довелося евакуювати. Будь-яких вибухових пристроїв чи небезпечних предметів на місці події не виявили.

За попередніми даними розслідування, хибне повідомлення зробили двоє десятирічних хлопчиків, які навчаються у цій школі.

Наразі за даним фактом порушили кримінальну справу, передбачену ст. 259 Кримінального кодексу (Завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху або інших дій, які загрожують загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками), але, враховуючи те, що кримінальна відповідальність за такий злочин наступає з 16 років, відповідальність понесуть батьки підлітків, яким доведеться відшкодувати завдані збитки.