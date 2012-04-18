Ювілей Стуса пропонують відзначити на державному рівні

Комітет з питань культури і духовності ВРУ виступив з ініціативою про відзначення 75-річчя з дня народження нашого земляка, видатного українського поета, політв'язня, Героя України Василя Стуса на державному рівні.

Про це повідомило інформаційне управління ВРУ.

Проектом постанови №10311 пропонується у січні 2013 року урочисто відзначити 75-річчя від дня народження Василя Стуса на державному рівні.

Зокрема, пропонується рекомендувати Кабінету Міністрів у місячний термін утворити Організаційний комітет з підготовки та проведення заходів щодо відзначення цієї дати, передбачивши: розробку та затвердження плану заходів щодо відзначення ювілейної дати; проведення у січні 2013 року урочистих зборів представників громадських організацій України у м. Києві; видання вибраних творів поета та книги спогадів про Василя Стуса; перевидання книжки Д. Стуса "Василь Стус: життя як творчість"; проведення міжнародної науково-практичної конференції "Василь Стус - поезія героїчного часу" в м. Києві; проведення творчих вечорів на основі "Стусового кола" у містах Києві, Донецьку, Вінниці та Рахнівці; виділення коштів на впорядкування скверу, пам´ятника та музею Василя Стуса в його рідному селі Рахнівка Гайсинського району на Вінниччині; присвоєння музею Василя Стуса в с.Рахнівка статусу державного; проведення капітального ремонту під´їзної дороги до с. Рахнівка; створення музею Василя Стуса у м. Києві.