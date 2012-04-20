У приміщенні дитячого садочка влаштували наркопритон

Зовсім не дитячими забавами займались двоє жителів смт. Ситковець Немирівського району в приміщенні покинутого дитячого садочка. Як виявилось в ході слідчо - пошукових дій, вони вживали наркотичні речовини, а саме коноплі, які один з молодиків знайшов неподалік від дороги.

Про це повідомило офіційне інтернет-представництво Немирівської РДА.

Люди, які мешкають неподалік цього приміщення неодноразово повідомляли правоохоронцям, що молодики, виходячи з дитячого садочка, неадекватно поводяться. Тому працівники ОБНОНу м. Немирова влаштували засідку і впіймали любителів кайфу «на гарячому».Ними виявились гр. К 1986 р.н. та гр. Д. 1988 р.н.

До речі, як було з'ясовано гр. К вже неодноразово був засуджений за аналогічні злочини та крадіжки. А тепер йому загрожує покарання ще й за статтею, що передбачає покарання за схиляння до вживання наркотичних речовин. Як розповів хлопець, перед тим як іти на дискотеку, кожного разу заходив до дитячого садочку щоб "дунути". А щоб не нудьгувати, брав товаришів. Зараз же хлопців направили на огляд до лікаря нарколога.



