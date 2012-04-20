За індексом виробництва промислової продукції Вінниччина – четверта

Індекс промислового виробництва Вінниччини проти першого кварталу 2011 року становить 111,1%. Серед регіонів України область за індексом виробництва промислової продукції посіла 4 місце.

Про це повідомило Головне управління економіки Вінницької ОДА.

За підсумками першого кварталу 2012 року, обсяги виробництва продукції перевищено проти відповідного періоду минулого року: на підприємствах харчової галузі на 4,1%, у хімічній та нафтохімічній промисловості - на 6,2%, на підприємствах з виробництва електроенергії - на 35%,у добувній промисловості - на 22,3%.

В той же час, на підприємствах легкої промисловості обсяги виробництва продукції не досягли рівня першого кварталу 2011 року на 9%, на підприємствах з обробки деревини та виробництва виробів з неї індекс продукції проти відповідного періоду минулого року становить 89%, у целюлозно-паперовому виробництві випуск продукції скоротився на 26,2%, на підприємствах з виробництва будівельної продукції - на 26,8%, на підприємствах по виробництву готових металевих виробів - на 6,2%, машинобудування обсяги виробництва продукції скоротились на 19,7%,