На Дні Європи до Вінниці приїде Жозе Мануель Пінту Тейшейра

Голова представництва Європейської комісії в Україні Жозе Мануель Пінту Тейшейра візьме участь у святкуванні Днів Європи у Вінниці. Для цього він та ще делегація представників п’ятнадцяти посольств європейських країн 19-20 травня прибуде до обласного центру Вінниччини.

Про це повідомили керівник відділу політики, преси та інформації представництва ЄС в Україні Золтан Салаї та радник з питань преси та інформації Вікторія Давидова під час зустрічі з начальником відділу зовнішніх зв’язків та промоції обласної ради Володимиром Мережком 23 квітня у Вінниці.

Золтан Салаї повідомив, що Представництво охоче прийняло запрошення керівників Вінницької області взяти участь у заходах з нагоди Днів Європи в Україні. Відтак сам очільник організації Жозе Мануель Пінту Тейшейра та ще 15-ть дипломатів прибудуть до Вінниці на урочистості.

Окрім участі в офіційних заходах, європредставники планують зустрічі з громадськістю та членами євроклубів області. «Головна мета нашої участі – популяризація європейських цінностей в Україні», – резюмував Золтан Салаї.

Наразі сторонами уточнюються конкретна програма перебування високоповажної делегації на Вінниччині.