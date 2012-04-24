Рейдерів з Кирнасівского цукрозаводу проводжали з оркестром

Понад шість годин була заблокована траса міжрайонного значення Київ-Одеса. Мешканці села Кирнасівка, що в Тульчинському районі в такий спосіб протестували проти вирізання цукрового заводу.

Люди перекрили залізничний переїзд і не пропускали автотранспорт. Виняток робили тільки для машин екстрених служб, та тих, кому терміново було потрібно потрапити до лікарні. Перекриттям дороги люди прагнули привернути увагу до проблем селища. Минулого року Кирнасівський цукровий завод уже намагались вирізати, тоді його відстояли. Врятувати підприємство від знищення люди прагнуть і цього разу.

Такі дії селян протизаконні, - кажуть правоохоронці і погрожують учасникам перекриття траси відповідальністю перед законом.

- Нашими оперативними групами все зафіксовано, події вивчаються і будуть вживатись заходи реагування. Що ж до міри відповідальності за перекриття траси, то її визначить суд, - каже начальник Державтоінспекції УМВС у Вінницькій області Павло Солоненко . – Людей можна зрозуміти, вони добиваються своєї правди, але з іншого боку – і самі порушують закон.

Нагадаємо, що сьогодні о 5.00 ранку відбулося захоплення Кирнасівського цукрового заводу. Близько ста чоловіків під`їхало на двох великих автобуси та кількох автівках.Вони мали з собою зварювальні апарати, кисневі балони, вогнегасники і „коктейлі Молотова”. Були озброєні та в касках.

До воріт одразу зійшлося понад сто місцевих жителів аби не допустити вирізання підприємства. Проти людей почали застосовувати зброю, сипати порошком, кидати камінням.

За дві години приїхали правоохоронці.

„Ми визначили, що таким чином не можна діяти, - заявив начальник Вінницького обласного управління внутрішній справ Валерій Нонік. – Ми знайшли транспорт і відправили тих людей за межі області”.

Коли рейдерів вивозили з села, місцевий оркестр грав „Похоронний марш”, гімн України та „Мурку”.

Також на місце пригоди приїхало дві «швидкі допомоги», бо у сутичці постраждали двоє місцевих жителів: одному зламали руку, другому пошкодили хребет.

Уже рік мешканці села тримають оборону заводу. Стверджують, що робитимуть це і надалі. Порушення законодавства людей не лякає. Мовляв, ті, хто приїхали вирізати їхній завод, теж не особливо зважають на закон.

Не дивлячись на те, що цукрозавод уже 7 років не працює, люди все ж вірять його можна відновити.

На місці події почали роботу експерти-криміналісти, які і визначать наскільки правильно, а головне законно люди відстоювали своє підприємство.

Довідка УНІАН-Вінниччина: Робота заводу припинилася у 2006 році. Завод належить двом приватним фірмам, одна і яких спеціалізується на зборі металобрухту. Це вже третя спроба захоплення заводу, під час попередніх є постраждалі, одна людина загинула. У травні минулого року правоохоронці Вінниччини порушили кримінальні справи по даному факту.

Нагадаємо, що у 1972 році Кирнасівський цукровий завод переведено на мазут, змонтована сирцева лінія.

У 1994 році змонтовано новітню жомосушку французької фірми «Проміль». У 1999р. - газифіковано. За словами працівників заводу, сьогодні в складах зберігається на 15 млн грн. цукру, що дасть змогу зробити ремонт і відновити його роботу.