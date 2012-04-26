"Нива-Світанок" програла житомирянам

У Відкритому чемпіонаті Вінницької області з футболу серед юнаків 1998 – 1999 р.н., організованому футбольною спортшколою «Блохіна – Беланова» і обласною федерацією футболу (президент Ігор Гатауллін) взяли участь 8 команд: «Нива-Світанок», школа «Блохіна – Бєланова – 98 р.н», школа «Блохіна – Бєланова – 98–2», школа «Блохіна – Бєланова – 99 р.н», (всі три – м. Вінниця) «Коліпс-штурм» (м. Костопіль), ДЮСШ (Бердичів), ДЮСШ (Хмельницький) і ДЮСШ «Полісся» (Житомир).

У підгрупі «А» першою стала команда «Нива-Світанок». Вона зіграла унічию с костопільцями, перемогла школу Блохіна – Беланова – 98 р.н.» і бердичівців.

У підгрупі «Б» кращою виявилася команда з Житомира. У фінальній грі з «Поліссям», на жаль, «Нива-Світанок» програла з рахунком 0:2. Третє місце посіла команда спортшколи «Блохіна – Беланова – 98 р.н.».

– Житомирці перемогли нас через те, що в них хлопці – фізично міцніше, – сказав тренер «Нива-Світанок» Олег Шикір. – Шанси забити голи у моїх футболістів були, зокрема, у Подгайця та Мельника. Але не пощастило. Кращих футболістів команд-призерів нагородили цінними призами. В нашій команді це – напівзахисник Павло Маковій, нападник Олександр Галуза та захисник Богдан Козицький.

Учасники змагання прийшли у футбол з 8–9 років. Більшість з них мріють стати професійними футболістами. Але виходить це лише у кожного десятого.

– Ми готуємо майбутніх гравців для вінницької команди майстрів, – підкреслив Олег Шикір.