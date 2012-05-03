Куратори від ЦВК округи у Вінниці не відстояли

28 квітня ЦВК нарешті “нарізала” межі округів на парламентські вибори- 2012.

Як передає кореспондент УНІАН, Голова Центральної виборчої комісії Володимир Шаповал заявив, що межі одномандатних виборчих округів визначені в суворій відповідності із законом.

«Переважна більшість проектів - більше 90%, які були запропоновані кураторами регіонів, не викликали на нарадах зауважень», - сказав Шаповал.

На його думку, це є прямим доказом того, що «нарізка» округів здійснювалася в суворій відповідності із законом.

«Всього 10% запропонованих проектів викликали конфронтаційні розмови», - зазначив Шаповал.

Під час обговорення проекту постанови найбільше дискусій виникло з питань визначення меж округів у Києві та Житомирській області, куратором яких є заступник голови ЦВК Андрій Магера, а також у Вінницькій області, куратором якого є член ЦВК Юлія Швець (А.Магера і Ю.Швець були призначені в ЦВК за квотою фракції «Наша Україна - Народна Самоборона» і БЮТ відповідно - УНІАН).

Зокрема, член комісії Олександр Осадчук запропонував альтернативний варіант визначення меж округів в Житомирській області, Олександр Чупахін - в Києві, а Олександр Шелестов - у Вінницькій області.

За рішенням 9 членів ЦВК альтеративні проекти по Житомиру і Вінниці були підтримані.

Остаточний варіант постанови ЦВК щодо визначення меж одномандатних виборчих округів підтримали 10 з 15 членів ЦВК.

Відтак, досі у Вінниці було два округи. Один з них складався з Ленінського району м. Вінниці і Вінницького району.

Наразі ж і Вінницький район, і місто поділено між округами №11 і №12.

Округ №13 з центром у м. Калинівка об’єднав він міста Козятин, Хмільник, Калинівський, Козятинський та Хмільницький райони.

Округ№14 з центром у м.Жмеринка включає місто Жмеринку і Жмеринський, Барський, Літинський та Тиврівський райони.

Округ №15 із центром у Шаргороді об’єднав Мурованокуриловецький, Томашпільський, Тульчинський, Чернівецький та Шаргородській райони.

Округ №16з центром у Ямполі включає Крижопільський, Могилів-Подільський, Піщанський, Чечельницький, Ямпільський райони та місто Могилів-Подільський.

Округ №17 з центром у Ладижині включає місто Ладижин, Бершадський, Гайсинський, Теплицький та Тростянецький райони .

Округу №18 з центром в Іллінцях включає Іллінецький, Липовецький, Немирівський, Оратівський та Погребищенський райони.



Як повідомляв УНІАН, 9 квітня ЦВК затвердила кількість одномандатних виборчих округів в регіонах України.

Зокрема, у Вінницькій області — 8.