У «Студентській весні» перемогу розділили ВНАУ і ВНТУ

28 квітняу Будинку офіцерів відбувся фінальний гала-концерт міжвузівського фестивалю «Студентська весна», який проходив протягом двох місяців за підтримки міського голови Володимира Гройсмана, громадської організації «Розвиток. Розвиток» і команди КВН «Вінницькі перці».

На ньому були представлені найкращі номери з попередніх змагань: хореографічні, танцювальні, шоу-програми, КВН тощо. Після цього було оприлюднено загальні результати фестивалю та нагороджено переможців. Перше місце серед 9 вишів-учасників розділили дві команди: Вінницького національного аграрного університету та Вінницького національного технічного університету. І грошовій приз у розмірі 5 тисяч гривень (його надала міська влада) також поділили на дві команди-переможця. Третьою стала команда Вінницького державного університету.

Як розповів один з організаторів фесту, директор команди «Вінницькі перці» Сергій Борзов, збірна «політеху» наздогнала майбутніх аграрієв (від яких відставала лише на один бал) в завершальному конкурсі соціальних проектів. Журі сподобалася її робота, яка пропагує відмовлятися від паління та споживання алкоголю.

– Безумовно, фестиваль вдався. Тому ми проведемо «Студентську весну» і наступного року, зробимо фестиваль традиційним, – підсумував Сергій Борзов.