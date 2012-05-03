Збірна вінницьких плавців виграла всеукраїнський юнацький турнір

За підтримки обласного відділення НОК України на базі Вінницького міського Палацу дітей та юнацтва (ВМПДЮ) пройшов Всеукраїнський юнацький турнір з плавання пам’яті Марії Гавриш.

Нагадаємо, ця видатна вінницька плавчиня була неодноразовою чемпіонкою і рекордсменкою СРСР, учасницею Олімпійських ігор 1952 року. До речі, при ВМПДЮ існує невеличкий музей Марії Гавриш. Тому не дивно, що на урочисте відкриття турніру з Києву, як і минулими роками, приїхала сестра видатної спортсменки – Ніна Гавриш.

На старт вийшли 7 команд. Окрім вінницьких колективів, на блакитних доріжках виступали гості з Одеси, Хмільницького і Жмеринки. Окремо пливли дівчата 1995–1996 р.н. і 1997 р.н. і молодші та юнаки 1994–1995 р.н. і 1996 р.н. і молодші.

У командному заліку перемогла збірна ВМПДЮ – 489 очок. На другому місці виявилась команда «Динамо» (Одеса) – 452 очки, третьою стала збірна ДЮСШ № 2 Вінницького міського спорткомітету – 377 очок. Бали нараховувалися за 1–10 місця в особистому заліку.

–Найкращі результати в особистому заліку показали вихованці ВМПДЮ Ірина Бондарчук і Віталій Картовий, які здобули по 3 золоті нагороди (кожен учасник мав право виступити не більше, ніж у трьох видах програми), – сказав старший тренер збірної Вінницької області, суддя меморіалу Марії Гавриш Віталій Жук. – При цьому Ірина вперше виконала норматив кандидата у майстри спорту, а Віталій підтвердив норматив майстра спорту України.

Найкращі плавці турніру отримали медалі, грамоти і призи, які надав голова обласного відділення НОК Федір Новік, а також подарунки від спонсорів.