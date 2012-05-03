Гайсинські Боні і Клайд обмежились нападом на селянина

У суботу до Гайсинського райвідділу міліції надійшло повідомлення від лікарів центральної районної лікарні про те, що до них за медичною допомогою звернувся 49-річний житель одного з сіл району. У потерпілого лікарі діагностували струс головного мозку, закриту черепно-мозкову травму, численні забої грудної клітини та обличчя.

Про це повідомив СГЗ УМВС у Вінницькій області.

За кілька хвилин до потерпілого приїхали працівники міліції. Як з’ясувалося, чоловік став жертвою розбійного нападу.

Коли близько дев’ятої години вечора потерпілому постукали у двері будинку, він навіть не міг здогадатися, що стане жертвою двох зловмисників, серед яких була представниця прекрасної статі. Тільки господар будинку відчинив двері, зловмисники накинулися на нього з кулаками. Чоловік намагався чинити опір, але марно. Супротивники виявилися сильнішими. Нападники викрали з будинку своєї жертви гроші в сумі майже 600 гривень, мобільний телефон, джинси та спортивний костюм.

Як розповів начальник Гайсинського райвідділу міліції Андрій Піхоцький, за описом постраждалого та небайдужих громадян, які бачили неподалік від місця скоєння злочину невідомих чоловіка та жінку, зловмисники були затримані. Ними виявилися 29-річний чоловік та його 39-річна співмешканка, жителі міста Гайсин. І чоловік, і жінка раніше мали проблеми із Законом. Він недавно звільнився з тюрми, де дев’ять років відбував покарання за скоєння грабежу. Вона неодноразово відбувала покарання за скоєння крадіжок.

За даним фактом порушена кримінальна справа за ч.3 ст. 187 КК України «Розбій, поєднаний з проникненням у житло», яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна.



