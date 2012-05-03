Вінницьких поляків із святом привітав Володимир Литвин
1 травня
Дні поляків за кордоном на Вінниччині у вівторок відкрив голова Верховної Ради України, який приїхав на запрошення Надзвичайного та Повноважного Посла Республіки Польща в Україні Генрика Літвіна.
Про це повідомив УКРІНФОРМ.
"Ці дні, що органічно входять до українського календаря, дають зрозуміти одне одного та нашу спільну долю. Адже це свято - демонстація нашої спільної історії та майбутнього", - відзначив на урочистостях на сцені Вінницького академічного музично-драматичного театру ім. Садовського Володимир Литвин.
У свою чергу Надзвичайний та Повноважний Посол РП в Україні Генрік Літвін нагадав, що 3 травня поляки світкуватимуть народження Конституції країни, яка стала першим у історії Європи документом, прийнятим парламентом.
"Держава довела, що ця Конституція стала найефективнішим документом, який сприяв розбудові місцевого самоврядування і, відтак, може бути прикладом для інших країн", - підкреслив Літвін.
Офіційно на Вінниччині проживає 300 тисяч поляків, у м. Вінниці - 10 тисяч. В обласному центрі діють 6 польських товариств.