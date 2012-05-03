Вінничан поменшало ще на півтори тисячі

Чисельність наявного населення Вінницької області станом на 1 квітня 2012 року становила 1632,7 тис. осіб.

Про це повідомило Головне управління статистики у Вінницькій області.

Із загальної кількості жителів 816,3 тис. осіб проживало у міських поселеннях, 816,4 тис. осіб – у сільській місцевості.

Упродовж січня–березня 2012 року чисельність наявного населення скоротилась на 1,5 тис. осіб.

Основним чинником, який мав вплив на формування чисельності населення області було його природне скорочення.

Кількість померлих в області у січні–березні 2012 році перевищила кількість народжених на 2160 осіб, у тому числі в міських поселеннях на 89 осіб, у сільській місцевості на 2071 особу.

Водночас в області було зареєстровано міграційний приріст населення, кількість прибулих в область перевищила кількість вибулих на 700 осіб, це сталося за рахунок міграційного приросту населення у міській місцевості – 602 особи та у сільській місцевості – 98 осіб.