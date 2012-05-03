Для двох пасажироок ВАЗа першотравень став кривавим
10:11, 03 травня 2012Вінниця
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Потрапили в ДТП
Вчора об 11.00 год. біля смт. Крижопіль водій автомобіля «ВАЗ-2106», 35-річний житель с. Жабокрич, під час обгону виїхав на смугу зустрічного руху та скоїв зіткнення з автомобілем «ВАЗ-21063».
Як повідомив СЗГ УМВС України у Вінницькій області, пасажири «ВАЗ-21063», жінка 38 років та 18-річна дівчина, госпіталізовані з травмами різного ступеня важкості до лікарні.
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