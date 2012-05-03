Для двох пасажироок ВАЗа першотравень став кривавим

Вчора об 11.00 год. біля смт. Крижопіль водій автомобіля «ВАЗ-2106», 35-річний житель с. Жабокрич, під час обгону виїхав на смугу зустрічного руху та скоїв зіткнення з автомобілем «ВАЗ-21063».

Як повідомив СЗГ УМВС України у Вінницькій області, пасажири «ВАЗ-21063», жінка 38 років та 18-річна дівчина, госпіталізовані з травмами різного ступеня важкості до лікарні.