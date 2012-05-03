Вінницький юнак здолав 11 народних депутатів

Тринадцятий шаховий турнір «Парламентська партія – 2012» пройшов у приміщенні Верховної Ради України. Організатори змагання стали Асоціація народних депутатів України та Депутатський клуб «Парламент».

Учасниками турніру стали народні депутати України 1-6 скликань.



Під час турніру пройшов альтернативний сеанс одночасної гри на 11 дошках, який дали чемпіонка України 2011 року гросмейстер України Катерина Должикова Катерина та наймолодший в країні міжнародний гросмейстер – 15-річний вінничанин Ілля Нижник.

Партнери ходили по черзі, змагаючись з народними депутатами.

Результат сеансу виявився прогнозованим – 10,5 на 0,5 очка. Є

дину нічию з гросами зумів зробити Олексій Радченко.