Вінницькі католики дякували за блаженного Іоана Павла ІІ

Подячна Меса за дар життя та беатифікацію Йоана Павла ІІ в першу річницю причислення його до лику блаженних відбулася 1 травня у вінницькому санктуарії Божого Милосердя.

Про це повідомив Католицький часопис “CREDO”.

«Багато приводів для радості маємо цього дня, - сказав настоятель санктуарію о. Казимир Дудек, - У тиждень Доброго Пастиря особливо хочемо подякувати Богу за Великого Пастиря нашої Церкви – блаженного Папу Йоана Павла ІІ.»

Санктуарій Божого Милосердя у Вінниці має тісний зв’язок з блаженним Йоаном Павлом ІІ не лише тому, що Папа особливо шанував свято Божого Милосердя, але й тому, що саме він освятив вівтарну ікону святині - Милосердного Ісуса.

В урочистості взяли участь гості з Польщі: польський сенатор Станіслав Гогач, заступник Директора Департаменту Культури, Промоції і Туризму Мазовецького Воєводства Божена Желязовська, представники дипломатичного корпусу Польщі, зокрема Генеральний Консул Республіки Польща у Вінниці Кшиштоф Свідерек та представники польської меншини на чолі з отцем Ярославом Гіжицьким, душпастирем поляків, що мешкають поза межами Польщі.

Подякувати Богу за Папу-слов’янина та помолитися за Польщу й Україну прийшли також вінницькі католики.

Блаженний Йоан Павло ІІ багато добра зробив також і для українців, вважає єпископ Віталій Скомаровський.

«Він був пастирем такої великої Церкви, яка також є в Україні. Це означає – все, що він робив, було також і для України. Він так часто підкреслював гідність людини, боровся за те, щоб людське життя шанувалося від зачаття до смерті. Для України Йоан Павло ІІ був особливо важливим, тому що він, будучи ще кардиналом, а потім ставши Папою, завжди пам’ятав про нас. Він дуже поважав український народ. Саме він відродив структури Римо-Католицької Церкви в Україні. Він - перший Папа, який відважився приїхати в Україну, щоб бути разом з нами та підтримати нас».

Нагадаємо, рівно рік тому Папа Римський Бенедикт XVI зарахував Йоана Павла ІІ до сонму блаженних. Йоан Павло ІІ став блаженним через 6 років та 29 днів після смерті.