«Держслубовець» здолав ветеранів київського “Динамо”

Вчора, другого травня на Центральному міському стадіоні Вінниці відбувся матч між ветеранами київського “Динамо” і вінницькою збірною, складеної з гравців команди “Держслужбовець” (чемпіон міста і лідер чемпіонату області) і ветеранами “Ниви”.

У складі “Динамо” виділялись учасник чемпіонату світу Андрій Баль, володар “Золотої бутси” і кращий бомбардир Мундіалю Олег Саленко, учасник півфіналу Ліги чемпіонів і екс-гравець “Ниви” Віталій Косовський, чемпіон України та Білорусі Валентин Белькевич, володар Кубку Кубків європейських країн Володимир Бессонов (екс-тренер “Ниви”). Головним тренером команди гостей був заслужений майстер спорту Андрій Біба.

У стартовому складі господарів вийшли гравці, добре знайомі по виступам за “Ниву” і ФК “Вінниця”: воротар Владислав Степанюк, Сергей Руденко (нині – директор Центрального міського стадіону), Ярослав Заєць, Олексій Рябцев, Андрій Веретинський, Сергій Шубін, Олександр Бессараб, Олексій Рябцев (останні двоє – учасники розіграшу Кубку кубків) тощо.

Захоплюючої боротьби на полі практично не було, особливо у першому таймі.

Моменти біля воріт виникали, адже захист обох команд діяв без самовідданості – але форвардам бракувало влучності. На старті другого тайму Андрій Веретинський (нагадаємо, восени він грав за “Ниву”, а зараз вже виступає за “Держслужбовець”) класно обробив м’яча у метрів 18-и від воріт киян і влучно пробив. 1:0!

Гості мали кілька чудових можливостей відігратися, але, або відверто “мазали” з близько відстані, або у рамці дива творив Владислав Степанюк. У середині тайму красиву комбінацію господарів у карному майданчику красиво завершив Олександр Трапля – 2:0. Незабаром після виходу віч-на-віч м’яч через Тараса Луценка красиво перекинув Андрій Веретинський.

Збільшивши рахунок до розгромного, вінничани дещо збавили оберти. І в останню п’ятихвилинку кияни відзначились двічі. Спочатку забив захисник Сергій Федоров, який підключився до атаки з власної половини поля. А потім з пенальті відзначився Віталій Косовський – напевно, найактивніший у складі “Динамо”. Отже, 3:2 на користь вінничан.

Після матчу кияни розіграли 5 м’ячів з власними автографами. Не по номерах квитків, а просто запустили шкіряні кулі на трибуни. Але найбільше всього уболівальникам сподобалася автограф-сесія та фотографування із зірками.