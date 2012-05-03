Вінницькі городники відкопали на своїй ділянці ртуть
11:22, 03 травня 2012Вінниця
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30 квітня о 13:04 на пункт зв’язку підпорядкованої державної пожежної частини №4 міста Вінниця з оперативно-координаційного центру ТУ МНС України у Вінницькій області надійшло повідомлення про те, що у місті при обробці земельної ділянки власники знайшли герметично закриту скляну ємкість з металевою ртуттю, близько 50 мл.
Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.
З метою вилучення ртуті направили спеціальне відділення на аварійно-рятувальному автомобілі. По прибуттю на місце події власник помешкання передав ємкість з ртуттю рятувальникам.
Розливу ртуті не було, у зв’язку з цим заходи демеркуризації не проводились.
Постраждалих немає.
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