Вінницькі городники відкопали на своїй ділянці ртуть

30 квітня о 13:04 на пункт зв’язку підпорядкованої державної пожежної частини №4 міста Вінниця з оперативно-координаційного центру ТУ МНС України у Вінницькій області надійшло повідомлення про те, що у місті при обробці земельної ділянки власники знайшли герметично закриту скляну ємкість з металевою ртуттю, близько 50 мл.

Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

З метою вилучення ртуті направили спеціальне відділення на аварійно-рятувальному автомобілі. По прибуттю на місце події власник помешкання передав ємкість з ртуттю рятувальникам.

Розливу ртуті не було, у зв’язку з цим заходи демеркуризації не проводились.

Постраждалих немає.

