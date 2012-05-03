Хмільнику санаторному добавили „Радону”

У Хмільницькому районі 1 травня відкрили сучасний санаторій «Радон». На урочисте відкриття прибули народні депутати України, керівники області, місцеве керівництво, духовенство та громадськість.

Про це повідомило Управління у справах преси та інформації Вінницької ОДА.

«Головним завданням сучасної медицини є попередження хвороб» - відзначив, виступаючи перед присутніми голова облдержадміністрації Микола Джига, «відкриття санаторних закладів такого типу, з сучасним медичним обладнанням, комфортабельними номерами для проживання дадуть можливість привернути увагу громадян не лише з України, а й з-за кордону».

За словами Миколи Джиги, Хмільник є гордістю нашого краю, це місто знають далеко за межами області, і той факт, що Хмільник минулого року отримав статус курорту державного значення ще раз підтверджує, що Вінниччина є європейським оздоровчим центром.

Основний медичний профіль санаторію «Радон» - ревматологія і неврологія. Основний природний лікувальний чинник - мінеральна радонова вода. Основа лікування - бальнеогрязелікування.

Перша черга санаторію представлена комплексом на 137 номерів, лікувально-оздоровчим комплексом, їдальнею тощо.

На санаторно-курортне лікування приймаються пацієнти із захворюваннями опорно-рухового апарату, серцево-судинною і нервовою систем, сечостатевою, дихальною систем, пацієнти із захворюваннями шкіри, порушеннями обміну речовин.

Готельниий фонд складається з номерів різних категорій. Усі вони відрізняються оригінальним дизайнерським рішенням.

Інвестиції в реалізацію усього санаторію "Радон", розташованого на березі річки Південний Буг у Хмільнику Вінницької області, з урахуванням вже введеної в експлуатацію першої черги, складуть близько 250 млн грн., - повідомив Микола Юрчишин, співвласник агропромислового науково-виробничого підприємства "Візит".

Друга черга санаторію буде представлена спальним корпусом, басейном, SPA-зоною та ін.