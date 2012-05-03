Жінка смертельно отруїлася протруювачем для картоплі

29 квітня о 18:00 на пункт зв’язку самостійної державної пожежної частини №18 міста Іллінці від чергового фельдшера пункту швидкої допомоги Іллінецького районного територіального медичного обєднання надійшло повідомлення про те, що до них доставлено 61-річну жінку з діагнозом: «гостре отруєння отрутою «Престиж»», яку вона випадково вжила.

Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

Каретою швидкої медичної допомоги потерпілу доставили у реанімаційне відділення Іллінецького РТМО. Через годину жінка померла.