Жінка смертельно отруїлася протруювачем для картоплі

12:06, 03 травня 2012
Вінниця
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„Престижна” смерть

29 квітня о 18:00 на пункт зв’язку самостійної державної пожежної частини №18 міста Іллінці від чергового фельдшера пункту швидкої допомоги Іллінецького районного територіального медичного обєднання надійшло повідомлення про те, що до них доставлено 61-річну жінку з діагнозом: «гостре отруєння отрутою «Престиж»», яку вона випадково вжила.

Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

Каретою швидкої медичної допомоги потерпілу доставили у реанімаційне відділення Іллінецького РТМО.  Через годину жінка померла.

 

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