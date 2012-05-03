Пересічний вінничанин заробляє аж дві „мінімалки”

Кількість найманих працівників на підприємствах, в установах та організаціях області у березні 2012р. склала 307,2 тис. осіб. Середній розмір їхньої заробітної плати становив 2309 грн., що у 2,2 рази перевищив рівень законодавчо встановлених державних соціальних стандартів, що діяли у березні: розмір мінімальної заробітної плати, який дорівнював прожитковому мінімуму для працездатної особи (1073 грн.).

Про це повідомило Головне управління статистики у Вінницькій області.

Збільшення рівня заробітної плати у березні 2012р. порівняно з лютим 2012р. відбулося в усіх видах економічної діяльності – від 1,2% у державному управлінні до 15,6% у діяльності транспорту та зв’язку.

Найвищий рівень середньої заробітної плати залишається у працівників фінансових установ, розмір оплати праці яких у березні перевищив середній розмір по економіці області в 1,7 рази.

Серед промислових видів діяльності найвищі нарахування зафіксовано на підприємствах хімічного виробництва та на підприємствах по виробництву і розподіленню електроенергії, газу і води, де розмір заробітної плати перевищив середній показник по області в 1,5 рази.

Разом з тим, найменш оплачуваними у березні були працівники зайняті у рибальстві та рибництві і у діяльності готелів та ресторанів, розмір нарахованої заробітної плати яких не перевищив 58% середнього по економіці області рівня.

Серед регіонів країни за рівнем оплати праці у березні 2012р. Вінниччина посідала 18 місце.

Серед 9 областей, у працівників яких нарахована заробітна плата була нижче, ніж у Вінницькій, з найнижчою заробітною платою (2079 грн.) виділяється Тернопільська область. Водночас, найвищий рівень (3381 грн.) заробітної плати був у працівників Донецької області, який на 15,7% вище середнього показника по Україні та в 1,5 рази перевищував показник Вінницької області.