Влітку буде справжнє пекло

У Гідрометцентрі прогнозують спекотне літо.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив директор Українського гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда сьогодні на прес-конференції.

“Я можу з упевненістю говорити про те, що за будь-яких умов літо буде спекотним”, – сказав М.Кульбіда.

Разом з тим він додав, що якісь точні прогнози стосовно літньої погоди робити поки що зарано.

М.Кульбіда зазначив, що цього літа кількість спекотних днів буде ще більшою, ніж минулого.

а словами директора ГМЦ, про те, що літо буде дуже теплим, свідчать загальні тенденції зміни температури повітря.