Влітку буде справжнє пекло
13:13, 03 травня 2012Вінниця
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Гідрометцентр прогнозує ще більше спекотних днів, ніж торік
У Гідрометцентрі прогнозують спекотне літо.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив директор Українського гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда сьогодні на прес-конференції.
“Я можу з упевненістю говорити про те, що за будь-яких умов літо буде спекотним”, – сказав М.Кульбіда.
Разом з тим він додав, що якісь точні прогнози стосовно літньої погоди робити поки що зарано.
М.Кульбіда зазначив, що цього літа кількість спекотних днів буде ще більшою, ніж минулого.
а словами директора ГМЦ, про те, що літо буде дуже теплим, свідчать загальні тенденції зміни температури повітря.
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