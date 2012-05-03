Жінка за кермом наїхала на пенсіонерку „задом”
13:27, 03 травня 2012Вінниця
2 0
Не впоралась з управлінням
На території одного з Ямпільських підприємств жінка-водій допустила наїзд на пенсіонерку.
Про це повідомив СЗГ УМВС України у Вінницькій області.
Аварія трапилась 2 травня о 10.00 на території одного з підприємств, розташованих у Ямпільському районі.
46-річна жінка, перебуваючи за кермом автомобіля «ВАЗ – 2105», рухаючись заднім ходом, не впоралась з керуванням та здійснила наїзд на 67-річну пенсіонерку, жительку одного з сіл району.
Потерпіла з забоєм головного мозку госпіталізована до вінницької лікарні.
Проводиться перевірка.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter