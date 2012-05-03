На „Музичній парасольці” перемогли „прикордонники”

Цьогорічний ювілейний ХХ обласний естрадний дитячо-юнацький конкурс «Музична парасолька» відкрив нові імена юних талантів.

Як повідомляє „Вінниця ОК”, у фіналі звання кращих у різних номінаціях та вікових групах змагалися 67 вокалістів, 27 хореографічних колективів і 8 вокальних ансамблів з районів та обласного центру.

Перше місце серед вокальних ансамблів посів колектив «Юний прикордонник» із Могилева-Подільського, серед хореографічних колективів молодшої групи кращою визнано студію естрадного танцю «Калейдоскоп» з Вінниці.

У молодшій віковій групі перемогла десятирічна Вікторія Воєвода із Теплика, вінничанка Христина Марполь – у середній, у старшій групі першість виборола Анастасія Хибовська із Могилева-Подільського.

Окрім фіналістів ювілейної «Музичної парасольки», перед вінничанами виступили також переможці фестивалю минулих років.