Днями в Іллінцях відкрили дві алеї - Героїв Соціалістичної праці та Героїв Радянського Союзу.

Участь в урочистому відкритті взяли віце-спікер Адам МАРТИНЮК, голова Вінницької облдержадміністрації Микола ДЖИГА та його заступник Любов СПІРІДОНОВА, народні депутати Григорій КАЛЕТНІК та Валерій БЕВЗ, керівництво району та міська влада Іллінців, ветерани та представники всіх верств місцевої громади.

З ініціативою увіковічнити в бронзі пам'ять земляків, що мають звання Героїв Радянського Союзу та Героїв Соціалістичної праці, виступив ветеранський актив Іллінецького району та заслужений діяч культури Микола РОМАНОВ.

Тепер у центрі Іллінців височать барельєфи трьох героїв соцпраці - Марії Плахотник, Федора Хоменка і Марії Коцюруби. Двоє останніх особисто взяли участь у відкритті Алеї Героїв.

«Я добре знаю всю Україну, але в Іллінцях вперше зустрівся з такою традицією - відкриттям алеї героїв-земляків. Символічно, що ми сьогодні говоримо про героїв Радянського Союзу - напередодні дорогого всім сім’ям свята Перемоги. Це пам’ятники тим, хто творив велич і майбутнє нашої держави», - зазначив Адам МАРТИНЮК.

За словами голови ветеранської організації району генерала Павла МУРЕНКА, матеріальну допомогу в цій благородній справі іллінчанам надав перший заступник голови Верховної Ради Адам МАРТИНЮК та народні депутати: голова парламентського комітету з аграрної політики та земельних відносин Григорій КАЛЕТНІК і голова комітету з питань боротьби з організованою злочинністю Валерій БЕВЗ. Автором монументів заслуженим землякам став скульптор Олександр МИШЕВСЬКИЙ.