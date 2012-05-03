Джон Теффт вважає, що з вінничанами можна мати справу

Надзвичайний та Повноважний Посол США в Україні Джон Френсіс Теффт сподівається на розширення співпраці Посольства США та Вінницької області.

Про це повідомила прес-служба Вінницької обласної ради.

На цьому дипломат наголосив у листі голові обласної Ради Сергію Татусяку. Посол подякував голові за зустріч та прийом, які були йому організовані 5-6 квітня під час його робочого візиту на Вінниччину.

«Дуже дякую за те, що знайшли час зустрітися зі мною та нашою делегацією під час моїх відвідин Вінниччини. Наша розмова про економічну й політичну ситуацію у Вінницький області була продуктивною, і я сподіваюся, що наше партнерство з вашою областю розширюватиметься. Наше співробітництво з громадянськими організаціями і місцевою владою у Вінницькій області довели, що люди у вашій області - чудові партнери. Я був особливо вражений тим, що зроблено Вами та вашими колегами для збільшення прозорості та ефективності державних послуг для громадян», – йдеться у листі.

Крім того Джон Теффт подякував Сергію Татусяку та обласній владі за підтримку центру «Вікно в Америку» у Вінницькій обласній науковій бібліотеці.