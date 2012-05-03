У травні відбудеться 9 магнітних бур

Як пише «Сегодня», на першу з них слід очікувати вже завтра – 4 травня - з 16.00 до 20.00.

Наступні стануться: 6 травня - з 05.00 до 07.00, 9 травня з 16.00 до 20.00, 13 травня з 02.00 до 05.00, 16 травня з 15.00 до 19.00, 20 травня з 14.00 до 17.00, 21 травня з 04.00 до 07.00, 23 травня з 03.00 до 06.00, 29 травня з 08.00 до 10.00.

Лікар-терапевт Мирослава Бузько розповіла УНІАН, що у дні, коли активуються магнітні бурі, особливо уважними до свого здоров’я мають бути люди з серцево-судинними захворюваннями та схильні до підвищеного артеріального тиску. Їм лікар радить у такі дні максимально скоротити список запланованих справ.

«Пам`ятайте, що в ці дні ви особливо вразливі. Перенесіть неприємні розмови або важливі візити на інший день. Не робіть великих покупок, уникайте конфліктних ситуацій. Бажано не користуватися автомобілем, а прогулятися пішки. І, без сумніву, не варто у ці дні захоплюватися спиртним або іншими тонізуючими засобами», - наголошує М.Бузько.

Посилаючись на дані статистики, лікар зауважила, що близько 70% інфарктів, гіпертонічних кризів та інсультів трапляються якраз під час горезвісних магнітних бур. «Учені з`ясували, що при коливанні магнітного поля Землі, яке відбувається унаслідок збільшення сонячної активності, кров курсує по капілярах значно повільніше. Відповідно, неминуче настає кисневе голодування тканин органів. У організмі відбуваються зміни. Як захисна реакція на негативну дію навколишнього середовища, в такі моменти спостерігається підвищення рівня холестерину і адреналіну. Це призводить до підвищеної стомлюваності, дратливості, втоми, до зниження життєвої активності. У дні магнітних бур набрякає обличчя. Гіпертонікам у такі дні без ліків виходити не варто», - підкреслила лікар.

Лікар-фітотерапевт Борис Скачко також радить - якщо ви знаєте свою реакцію на низький атмосферний тиск, перепади температури і магнітні бурі, то краще наперед прийміть препарати, які стабілізують самопочуття.

«Уникайте навантажень як фізичних, так і емоційних, які перенавантажуватимуть і судини, і нервову систему. Відмовтеся від рясних прийомів їжі, особливо жирної: переповнений шлунок приводить до порушення ритму серця і стрибків тиску. Їжте невеликими порціями по 4-5 разів на день. Віддавайте перевагу продуктам, багатим вітамінами А, С і Р, які позитивно впливають на функції нервової системи і кровоносних судин. Це чорна смородина, лимони, плоди шипшини, щавель, обліпиха, морква, яловича печінка, вершкове масло, яйця, ікра», - зазначає Б.Скачко.

Ще радить лікар замінити каву і міцний чай (ці напої перезбуджують нервову систему) трав`яним чаєм і адаптогенами: відваром шипшини, настоянками женьшеню, елеутерокока, плодів лимонника, а також повністю відмовитися від алкоголю, який не розслаблює, а активізує центральну нервову систему.

Якщо ви відчули різке нездужання (наприклад, підвищився тиск або почастішала частота серцевих скорочень), відкладіть роботу або домашні справи, випийте заспокійливі ліки або 50 крапель корвалолу і приляжте на годину відпочити в темному, провітреному приміщенні. А ще добре висипайтеся - безсоння підвищує метеочутливість втричі.