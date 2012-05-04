Чоловік напився смертельного „компоту”

Все частіше трапляються випадки отруєнь подолян отрутохімікатами, які застосовуються у городництві. Чи то виробники їх роблять як „солодкі напої”, чи люди такі неуважні. Але повідомлення про отруєння надходять чи не щодня.

Аналогічна історія сталася у Немирові.

Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

На пункт зв’язку самостійної державної пожежної частини №13 міста Немирів від чергової медсестри Немирівської центральної районної лікарні надійшло повідомлення, про те, що в реанімаційне відділення поступив 51-річний чоловік з діагнозом: «отруєння ядом «Шедевр»», який він випив переплутавши з компотом.

На даний час стан потерпілого задовільний.