Чоловік напився смертельного „компоту”
10:00, 04 травня 2012Вінниця
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Переплутав з отрутою
Все частіше трапляються випадки отруєнь подолян отрутохімікатами, які застосовуються у городництві. Чи то виробники їх роблять як „солодкі напої”, чи люди такі неуважні. Але повідомлення про отруєння надходять чи не щодня.
Аналогічна історія сталася у Немирові.
Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.
На пункт зв’язку самостійної державної пожежної частини №13 міста Немирів від чергової медсестри Немирівської центральної районної лікарні надійшло повідомлення, про те, що в реанімаційне відділення поступив 51-річний чоловік з діагнозом: «отруєння ядом «Шедевр»», який він випив переплутавши з компотом.
На даний час стан потерпілого задовільний.
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