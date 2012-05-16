До інвалідів з інфекційним хворобами не ходять соцпрацівники

В області 41 тисяч пенсіонерів потребують обслуговування соціальними працівниками. Однаки обслуговують лише половину.

— Якби виділялось гроші з районних бюджетів, ми змогли б більше людей взяти на роботу, — говорить заступник начальника Вінницького обласного управління праці та соціального захисту Людмила Каратаєва. — Соціального працівника маємо призначати інвалідам першої та другої груп.

Соціального працівника не призначають психічнохворим, тим, хто зловживає спиртним або має інфекційні хвороби, лається, б'ється, принижує соціального працівника, має працездатну рідню чи підписали договором довічного утримання, повідомляє сайт gazeta.ua.