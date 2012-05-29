За телят держава дає селянам гроші

З 1 червня планують розпочати виплату дотацій за утримання молодняка великої рогатої худоби. За теля віком 3-5 місяців селянину дадуть 250 грн, за 6-, 8-місячне — 500 грн. За старших віком до 11 місяців — по 750 грн. Або ж виплачуватимуть по 250 грн двічі-тричі із дорослішанням тварини. Таке передбачає постанова Кабміну №342 від 23 квітня цього року, повідомляє сайт gazeta.ua.

Для отримання дотації треба подати паспорт великої рогатої худоби та ветеринарну картку в сільську чи селищну раду. Також потрібен паспорт, ідентифікаційний номер власника та довідку з банку про відкриття рахунку. Реєструватимуть на виплату лише за наявності всіх документів. Однак бланків паспортів худоби не вистачає. Ветслужба Вінниччини має 5 тис., а треба видати 119 тис. Оформлення дотацій триватиме до 1 грудня.

— Процедура може тривати місяць-два, — каже Микола Неїлик, начальник управління агропромислового розвитку Вінницької облдержадміністрації. — Коли точно кошти почнуть надходити на рахунки, сказати не можу. Механізм ще не відпрацьований.

Уряд увів дотацію, бо з початку року селяни вирізали 123 тис. голів худоби. Тепер тримають 2,5 млн корів.