Джига обіцяє бізнесу допомогу в проблемах з перевіряльниками

Від резонансного засідання Ради регіонів за участі Президента, а згодом - наради голови Вінницької ОДА Миколи Джиги з приводу неприпустимості тиску контролюючих органів на бізнес, пішли «кола по воді».

Як повідомляв УНІАН-Вінниччина, губернатор звернувся до керівників силових структур області в проханням зменшити кількість перевірок малого і середнього бізнесу. А також розпорядився проревізувати всі розпорядження обласної влади і відомчі інструкції, аби регуляторна база також унеможливлювала тиск на бізнес.

Голова ОДА пообіцяв тоді захист від перевіряльників і підтримку підприємцям, проте наголосив, що це стосується тільки тих, хто справно сплачує податки і працює прозоро.

За підсумками наради з’явилося звернення голови Вінницької обласної державної адміністрації Миколи Джиги до підприємців області, текст якого пропонується вашій увазі.

«Шановні підприємці!

Звертаюсь до Вас тих, хто дбає про збереження існуючих та створює нові робочі місця, наповнює бюджет, своєчасно виплачує заробітну плату, забезпечує соціальні гарантії, вносить значний вклад в розвиток Вінниччини та країни.

Потрібно розуміти, що лише своєчасна та повна сплата податків, офіційна виплата заробітної плати це шлях до добробуту держави та кожного громадянина.

Для подальшого розвитку регіону необхідно втілювати в життя нові соціальні ініціативи, активізувати роботу з розвитку регіонального сектору вітчизняної економіки, де не буде місця корупції та свавілля чиновників.

Обласна державна адміністрація, виконуючи доручення Президента України щодо розвитку регіонального сектору економіки, буде продовжувати докладати зусиль для розвитку підприємництва регіону.

З метою попередження фактів проведення перевірок з порушенням норм чинного законодавства, я підписав відповідне звернення до контролюючих органів, щодо обмеження перевірок та зниження контролюючого тиску.

Якщо при здійсненні легальної підприємницької діяльності у вас виникли проблеми, ми готові надати всебічну допомогу в їх розв’язанні.

Для Вас працює телефон «гарячої лінії» - тел. 0 (432) 66-14-24

Інформацію, про наявну проблему, також можливо направити на електронну адресу: problema_bis@vin.gov.ua

Ми готові об’єднати та направити спільні зусилля на вдосконалення влади, покращення умов для розвитку підприємництва в регіоні, формування відносин на засадах партнерства.

З повагою, Голова обласної державної адміністрації Микола ДЖИГА».