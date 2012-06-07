Монтажно-економічний коледж "проштрафився" на 600 тис. гривень

Порушення на суму майже 600 тис. грн. виявили вінницькі інспектори під час ревізії Могилів-Подільського монтажно-економічного коледжу.

Про це повідомила прес-служба Держфінінспекції у Вінницькій області.

Порушення, що призвели до втрат фінансових ресурсів на суму 596 тис. грн., виявили фахівці Держфінінспекції у Вінницькій області під час ревізії Державного вищого навчального закладу «Могилів-Подільський монтажно-економічний коледж».

Контрольний захід охопив період із 2010 до квітня 2012 рр.

Зокрема, через недотримання головним бухгалтером вимог чинного законодавства при обрахунку вартості освітніх послуг для студентів, протягом 2010 – 2011 рр. коледж недоотримав понад 147 тис. грн. доходів у вигляді плати за навчання.

Окрім того, більш як 230 тис. грн. із загального фонду кошторису навчального закладу витрачені на оплату комунальних послуг, спожитих орендарями.

Ще понад 196 тис. грн. посадові особи коледжу витратили не за цільовим призначенням. Зазначене порушення усунене під час ревізії, шляхом зменшення асигнувань на вказану суму.

За недотримання вимог чинного законодавства на п’ятьох посадових осіб Могилів-Подільського монтажно-економічного коледжу складені протоколи про адміністративне правопорушення, а про результати ревізії поінформовані правоохоронні органи.