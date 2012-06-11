Законність будівництва дороги до пункту пропуску перевірять

Прокуратура перевірить законність будівництва дороги до міжнародного пункту пропуску під вікнами могилівчан.

Про це повідомила прес-служба прокуратури Вінницької області.

24 травня у Могилів-Подільську міжрайонну прокуратуру надійшло звернення щодо будівництва дороги до міжнародного пункту пропуску «Могилів-Подільський-Отач», а також вказано на неправомірні, на думку мешканців міста, дії посадових осіб Могилів-Подільської міської ради.

Могилів-Подільською міжрайпрокуратурою для перевірки вказаного факту витребувано проектну документацію, що стосується будівництва даної дороги, та залучено працівників Районної СЕС. Крім того, направлено відповідні вимоги про залучення до перевірки працівників Державної екологічної інспекції та Держархбудконтролю.