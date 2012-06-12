Вінницькі волонтери роздали футбольним фанатам 10 тисяч презервативів

Групу вінницьких волонтерів запросили до роботи у Євромістечку в Києві. Його збудували до Євро-2012 і розмістили під аркою Дружби народів.

- Вісім волонтерів пройшли спеціальне навчання, - говорить координатор волонтерів Світлана Дубина, голова вінницької громадської організації «ВІСЬ». – Вінницькі волонтери розповсюджували засоби контрацепції у рамках програми «Здоров’я жінок України». Впродовж двох днів вони роздали 10 тисяч презервативів разом з інформаційним буклетами.

Програма «Здоров’я жінок України» - це п’ятирічна програма (2011-2016), що фінансується Агентством США з Міжнародного Розвитку (USAID). Програма впроваджується Інститутом досліджень та тренінгів Джона Сноу в партнерстві з Міністерством охорони здоров’я України, Міністерством соціальної політики України і Фондом «Здоров’я жінки та планування сім’ї» - українською неурядовою організацією, що працює в сфері планування сім’ї та репродуктивного здоров’я та є членом Міжнародної федерації планування сім’ї.

Мета програми «Здоров’я жінок України» - сприяти збереженню репродуктивного здоров’я жінок та пар України шляхом покращення використання ефективних методів контрацепції, як альтернативних засобів для запобігання небажаній вагітності та абортам.