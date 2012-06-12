Вінницькі хокеїсти на траві знову кращі в Україні

У Вінниці відбувся заключний VII тур чемпіонату України з хокею на траві 2011/2012рр.

Чемпіоном стала зновe вінницька команда «Олімпія – Колос – Секвойя» (головний тренер Павло Мазур). На 2 місці теж вінницька команда - «ШВСМ – Олімпія – Динамо» (головний тренер Микола Касянчук). Зазначимо, ці дві команди є базовими для збірних команд України, національної, молодіжної та юнацької. «Бронзу» взяли хокеїсти збірної Черкаської області.

У заключному турі найцікавішим став останній матч чемпіонату між чемпіоном і срібним призером, хоча наперед вже було зрозуміло, хто чемпіон, (і, до речі, брозовий призер, - збірна Черкаської області), фінальна гра стала окрасою чемпіонату.

Рахунок зустрічі 6:3 на користь «Олімпії – Колос – Секвойї»

Хокеїсти Касянчука дуже жваво розпочали матч і, здавалося, що саме срібний призер по – чемпіонському. 1:0, 2:0 і 3:0! На трибунах народ почав вигукувати слова схвалення і підтримки на їх адресу. Проте у середині 1 тайму вектор гри різко повернувся у бік воріт «молодіжки» і так вже було до кінця матчу.

Отже, чемпіон України знову «Олімпія – Колос – Секвойя».

На матчі був голова облвідділення НОК України Федір Новік, який разом з іншими посадовцями нагороджував чемпіона і призерів. Він також побажав збірним командам України, - молодіжній (до 21 року) Миколи Касянчука та юнацькій (до 16 років) Василя Півнюка гідно виступити на чемпіонатах Європи, відповідно, в Італії 15 – 23 липня та Австрії 5 – 8 липня.