Лутковська зацікавилась судовими перипетіями газети «RIA»

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Валерія Лутковська знає про ситуацію з судовим справами газети «RIA» і готова взяти участь в їх касаційному розгляді.

Про це Валерія Лутковська повідомила на прес-конференції у Вінниці.

«Мені відома ця справа, і я з великою цікавістю прочитала рішення судів, які були прийняті стосовно цього видання, - сказала пані Лутковська. - Я отримала ці матеріали неофіційно від представника правозахисної організації. В разі офіційного звернення від видання стосовно відкриття провадження і участі в касаційному розгляді , думаю, ми почнемо провадження, тому що це дуже цікава справа. Особливо з точки зору використання практики європейського суду з прав людини в даному випадку.

Мені цікаво буде взяти участь в касаційній скарзі».

Як повідомляв УНІАН-Вінниччина, 10 травня Апеляційний суд Вінницької області під головування судів Нікушина В., Сороки Л. та Копайнічука С. залишили в силі рішення Замостянського суду Вінниці за позовом керівників двох житлово-комунальних контор міста, які як фізичні особи оскаржували як неправдиву публікацію «Жеківську мафію судять в апеляційному суді» в газеті «РІА».

Суд зобов’язав газету опублікувати спростування щодо викладених в публікації фактів.

Редакція не погоджується із даним рішенням і планує в подальшому доводити свою правоту.

Судовы справи газети набули неабиякого розголосу, і Національна спілка журналістів України на своєму офіційному сайті напередодні Дня журналіста навыть включила у список посадовців, які своїми діями перешкоджають роботі журналістів, суддю Замостянського районного суду м. Вінниці Наталю Бессараб, яка "до прийняття рішення по суті позову винесла постанову про арешт рахунків видавця газет "20 минут" і "RIA" та про заборону друкувати в цих газетах будь-яку інформацію про вінницього бізнесмена Назарова. Приводом для позову слугувало офіційне повідомлення правоохоронних органів щодо махінацій з кредитами. Бізнесмен оцінив спричинену йому шкоду у 500 тис. грн., на цю суму суддя і заарештувала рахунки газет. Через таке рішення газети опинилися перед загрозою припинення виходу".